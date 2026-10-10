Скобы GROSS 41740, 10 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 743752
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330 руб.
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Характеристики
Бренд
Комлектация
Скобы - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
230
Описание товара Скобы GROSS 41740, 10 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.
Усиленные скобы Gross 41740 размером 10 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
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Усиленные скобы Gross 41740 размером 10 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
Скобы GROSS 41740, 10 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скобы GROSS 41740, 10 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.