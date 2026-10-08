Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип скобы
53
Минимальный размер скоб, мм
11.2
Максимальный размер скоб, мм
11.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 743749
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Характеристики
Бренд
Комлектация
Скобы - 1 шт
Тип скобы
53
Минимальный размер скоб, мм
11.2
Максимальный размер скоб, мм
11.4
Габариты без упаковки
12?11,4?0,75 мм
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
110
Описание товара Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.
Усиленные скобы Gross 41712 размером 12 х 11,4 х 0,75 мм, тип 53, 1000 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1000 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
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Бренд
Комлектация
Скобы - 1 шт
Тип скобы
53
Минимальный размер скоб, мм
11.2
Максимальный размер скоб, мм
11.4
Габариты без упаковки
12?11,4?0,75 мм
Страна производитель
Индия
Усиленные скобы Gross 41712 размером 12 х 11,4 х 0,75 мм, тип 53, 1000 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1000 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт. - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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