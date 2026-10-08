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Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм купить с доставкой в Москве
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Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм

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Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 1
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 2
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 3
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 4
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 5
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 6
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 7
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 8
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 9
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 1
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 2
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 3
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 4
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 5
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 6
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 7
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 8
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 9
  • Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х4
Вес, г.
590

Описание товара Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм

Заклепочник Sparta 40711 длиной 225 мм предназначен для работы с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. С их помощью можно быстро соединить металлические листы методом сквозного монтажа. Заклепочник необходим при установке заборов, выполнении отделочных и других работ.

Преимущества

  • Надежность и прочность — корпус выполнен из стали С45.
  • Специальные накладки — рукоятки не проскальзывают в руках.
  • Скоба для фиксации — рукоятки находятся в во время транспортировки.
  • Малый вес 475 г — при работе с заклепочником руки не устают.
  • Полный комплект — насадки для заклепок разного диаметра и ключ для их замены поставляются вместе с заклепочником.

Отзывы о товаре Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм




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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Заклепочник Sparta 40711 длиной 225 мм предназначен для работы с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. С их помощью можно быстро соединить металлические листы методом сквозного монтажа. Заклепочник необходим при установке заборов, выполнении отделочных и других работ.

Преимущества

  • Надежность и прочность — корпус выполнен из стали С45.
  • Специальные накладки — рукоятки не проскальзывают в руках.
  • Скоба для фиксации — рукоятки находятся в во время транспортировки.
  • Малый вес 475 г — при работе с заклепочником руки не устают.
  • Полный комплект — насадки для заклепок разного диаметра и ключ для их замены поставляются вместе с заклепочником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - этот товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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