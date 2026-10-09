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Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. купить с доставкой в Москве
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Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт.

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Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 1
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 2
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 3
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 4
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 5
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 6
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 7
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 8
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 9
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 10
Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 1
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 2
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 3
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 4
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 5
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 6
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 7
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 8
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 9
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 10
  • Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт.
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество, шт
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
330

Описание товара Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт.

Стальные резьбовые заклепки Denzel 40605 с резьбой M10, оцинкованные, предназначены для скрепления листовых материалов толщиной 1-4 мм. Совместимы с заклепочником Denzel 40501. Позволяют получить резьбовое соединение даже при одностороннем доступе к месту крепления. Крепежные элементы используются для проведения строительных и монтажных работ, пригодятся на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — заклепки изготовлены из стали, поэтому выдерживают значительные нагрузки.
  • Долговечность — крепеж оцинкован для защиты от коррозии.
  • Надежное соединение — благодаря насечкам на рабочей части заклепки неподвижно фиксируются в отверстиях, стандартный бортик увеличивает площадь прижимной поверхности.
  • Удобное хранение и транспортировка — заклепки поставляются в прочном пластиковом кейсе с защелкой.



Смотрите также: Заклепки

Отзывы о товаре Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество, шт
35
Страна производитель
Китай
Описание

Стальные резьбовые заклепки Denzel 40605 с резьбой M10, оцинкованные, предназначены для скрепления листовых материалов толщиной 1-4 мм. Совместимы с заклепочником Denzel 40501. Позволяют получить резьбовое соединение даже при одностороннем доступе к месту крепления. Крепежные элементы используются для проведения строительных и монтажных работ, пригодятся на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — заклепки изготовлены из стали, поэтому выдерживают значительные нагрузки.
  • Долговечность — крепеж оцинкован для защиты от коррозии.
  • Надежное соединение — благодаря насечкам на рабочей части заклепки неподвижно фиксируются в отверстиях, стандартный бортик увеличивает площадь прижимной поверхности.
  • Удобное хранение и транспортировка — заклепки поставляются в прочном пластиковом кейсе с защелкой.


Смотрите также: Заклепки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепки резьбовые DENZEL 40605, стальные, оцинкованные, М10, пластиковый кейс, 35 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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