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Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 купить с доставкой в Москве
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Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560

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Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 1
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 2
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 3
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 4
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 5
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 6
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 7
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 8
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал заклепок
алюминий, сталь
Минимальный диаметр заклепок, мм
4
Максимальный диаметр заклепок, мм
6
Длина заклепочника, мм
20
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 1
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 2
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 3
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 4
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 5
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 6
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 7
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 8
  • Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал заклепок
алюминий, сталь
Минимальный диаметр заклепок, мм
4
Максимальный диаметр заклепок, мм
6
Длина заклепочника, мм
20
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
450

Описание товара Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560

Заклепочник Matrix 40560 — крепежный инструмент, предназначенный для установки анкеров типа «Молли» в пустотелые конструкции. Инструмент подходит для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — с помощью заклепочника можно установить сплит-систему, повесить шкафчики или полки.
  • Универсальность — инструмент совместим с анкерами М4, М5, М6, то есть может использоваться с крепежом самых распространенных размеров.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — эргономичные рукоятки снабжены упорами для пальцев.

Отзывы о товаре Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал заклепок
алюминий, сталь
Минимальный диаметр заклепок, мм
4
Максимальный диаметр заклепок, мм
6
Длина заклепочника, мм
20
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Заклепочник Matrix 40560 — крепежный инструмент, предназначенный для установки анкеров типа «Молли» в пустотелые конструкции. Инструмент подходит для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — с помощью заклепочника можно установить сплит-систему, повесить шкафчики или полки.
  • Универсальность — инструмент совместим с анкерами М4, М5, М6, то есть может использоваться с крепежом самых распространенных размеров.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — эргономичные рукоятки снабжены упорами для пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник для анкеров типа «МОЛЛИ» Matrix 40560 - купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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