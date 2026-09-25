Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером
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Характеристики
Описание товара Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером
Лазерный дальномер Matrix LD-60 38016 с электронным угломером позволяет измерять длину на расстоянии от 0,05 до 60 м, вычислять площадь и объем помещения, а также измерять углы. Функция складывания и вычитания полученных результатов существенно облегчает и ускоряет работу. Дальномер будет полезен для выполнения работ по укладке плитки, установке натяжных потолков и напольных конструкций, монтаже окон и дверей, проектированию пространства.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
- Вычисления по теореме Пифагора — можно измерить расстояние даже при отсутствии отражающей поверхности или наличии препятствий на пути луча.
- Режим непрерывного измерения — можно производить замеры в движении для определения различных расстояний до объекта.
- Фиксация результатов — встроенная память позволяет сохранять и просматривать полученные результаты.
- Высокий ресурс — дальномер питается от двух батареек ААА, которых хватает на 1000 замеров.
- Экономия заряда батареи — прибор автоматически отключается через 150 с бездействия.
- Эргономичность — благодаря резиновым накладкам с рельефной поверхностью прибор не выскальзывает из руки.
- Удобная транспортировка — к дальномеру прилагается ремешок для подвешивания на запястье.
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Лазерный дальномер Matrix LD-60 38016 с электронным угломером позволяет измерять длину на расстоянии от 0,05 до 60 м, вычислять площадь и объем помещения, а также измерять углы. Функция складывания и вычитания полученных результатов существенно облегчает и ускоряет работу. Дальномер будет полезен для выполнения работ по укладке плитки, установке натяжных потолков и напольных конструкций, монтаже окон и дверей, проектированию пространства.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
- Вычисления по теореме Пифагора — можно измерить расстояние даже при отсутствии отражающей поверхности или наличии препятствий на пути луча.
- Режим непрерывного измерения — можно производить замеры в движении для определения различных расстояний до объекта.
- Фиксация результатов — встроенная память позволяет сохранять и просматривать полученные результаты.
- Высокий ресурс — дальномер питается от двух батареек ААА, которых хватает на 1000 замеров.
- Экономия заряда батареи — прибор автоматически отключается через 150 с бездействия.
- Эргономичность — благодаря резиновым накладкам с рельефной поверхностью прибор не выскальзывает из руки.
- Удобная транспортировка — к дальномеру прилагается ремешок для подвешивания на запястье.
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