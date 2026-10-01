Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм
Силовой удлинитель-шнур Denzel Garden Series 37406 с кабелем ПВС сечением 3 x 1 мм и 1 розеткой, позволяет подключать приборы к электросети на расстоянии до 20 м от стационарного источника питания. Максимальная мощность потребителя составляет 3500 Вт при полностью размотанном кабеле и 1750 Вт — при смотанном. Удлинитель может использоваться при температуре от +5 до +35 °C. Пригодится дома, на даче, в гараже.
Преимущества
- Высокая надежность — неразборное штепсельное гнездо с крышкой защищено от попадания пыли и влаги.
- Безопасность — заземляющий контакт предотвращает получение электротравмы.
- Долговечность — гибкий кабель в ПВХ-оболочке устойчив к механическим воздействиям и многократным изгибаниям.
- Хорошая видимость — удлинитель ярко-оранжевого цвета заметен среди прочих предметов и строительного мусора.
- Удобное хранение и транспортировка — удлинитель поставляется с пластиковой рамкой.
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Силовой удлинитель-шнур Denzel Garden Series 37406 с кабелем ПВС сечением 3 x 1 мм и 1 розеткой, позволяет подключать приборы к электросети на расстоянии до 20 м от стационарного источника питания. Максимальная мощность потребителя составляет 3500 Вт при полностью размотанном кабеле и 1750 Вт — при смотанном. Удлинитель может использоваться при температуре от +5 до +35 °C. Пригодится дома, на даче, в гараже.
Преимущества
- Высокая надежность — неразборное штепсельное гнездо с крышкой защищено от попадания пыли и влаги.
- Безопасность — заземляющий контакт предотвращает получение электротравмы.
- Долговечность — гибкий кабель в ПВХ-оболочке устойчив к механическим воздействиям и многократным изгибаниям.
- Хорошая видимость — удлинитель ярко-оранжевого цвета заметен среди прочих предметов и строительного мусора.
- Удобное хранение и транспортировка — удлинитель поставляется с пластиковой рамкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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