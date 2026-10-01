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Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей

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Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 1
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 2
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 3
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 4
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 5
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 6
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 7
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 8
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 9
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 10
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 11
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 12
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 13
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 14
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 15
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 16
Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 1
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 2
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 3
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 4
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 5
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 6
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 7
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 8
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 9
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 10
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 11
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 12
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 13
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 14
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 15
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 16
  • Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743702
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Загружаем...
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Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная 3000 мАч - 1 штЗарядное устройство - 1 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штПульт ДУ - 1 штОчки - 1 штСумка - 1 штШтатив - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х25х21
Вес, кг.
2.32

Описание товара Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей

Мультипризменный лазерный уровень MTX ML 360-3 Pro SET 350835 состоит из 2 частей, работает от аккумулятора Li-Ion емкостью 3000 мА·ч и проецирует 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии на расстояние до 30 м при помощи зеленых лучей с длиной волны 520 нм. Позволяет построить разметку для качественной укладки плитки, установки оконных рам и подвесных потолков, монтажа розеток и выключателей. Также с его помощью можно повесить полки, картины и т.д. Точность разметки составляет ±0,3 мм/м, угол развертки лазерных лучей — 360°, что обеспечивает высокое качество ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Автовыравнивание — неровности в пределах ±4° компенсируются автоматически, в случае более значительного отклонения лазерные лучи начинают мигать и раздается звуковой сигнал.
  • Режим Outdoor — прибор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
  • Выбор режима свечения — неиспользуемые лучи можно отключить для экономии заряда аккумулятора.
  • Дистанционное управление — не нужно подходить к уровню, чтобы изменить режим работы.
  • Надежность — функция блокировки защищает маятниковый механизм от поломки при транспортировке.
  • Крепление на штатив — в конструкции предусмотрена резьба диаметром 1/4?.
  • Удобное управление — благодаря сенсорным кнопкам включить/выключить уровень, а также выбрать нужный режим можно одним касанием.
  • Пыле- и влагозащита — внутренние компоненты изолированы по стандарту IP54.
  • Полная комплектация: в набор входит пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, подъемная платформа для регулировки высоты уровня, адаптер 5/8?-1/4?, магнитный держатель с пластиной, удобная сумка для хранения и штатив 440-1200 мм с регулируемыми ножками и винтом точной настройки.

Отзывы о товаре Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная 3000 мАч - 1 штЗарядное устройство - 1 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штПульт ДУ - 1 штОчки - 1 штСумка - 1 штШтатив - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание

Мультипризменный лазерный уровень MTX ML 360-3 Pro SET 350835 состоит из 2 частей, работает от аккумулятора Li-Ion емкостью 3000 мА·ч и проецирует 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии на расстояние до 30 м при помощи зеленых лучей с длиной волны 520 нм. Позволяет построить разметку для качественной укладки плитки, установки оконных рам и подвесных потолков, монтажа розеток и выключателей. Также с его помощью можно повесить полки, картины и т.д. Точность разметки составляет ±0,3 мм/м, угол развертки лазерных лучей — 360°, что обеспечивает высокое качество ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Автовыравнивание — неровности в пределах ±4° компенсируются автоматически, в случае более значительного отклонения лазерные лучи начинают мигать и раздается звуковой сигнал.
  • Режим Outdoor — прибор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
  • Выбор режима свечения — неиспользуемые лучи можно отключить для экономии заряда аккумулятора.
  • Дистанционное управление — не нужно подходить к уровню, чтобы изменить режим работы.
  • Надежность — функция блокировки защищает маятниковый механизм от поломки при транспортировке.
  • Крепление на штатив — в конструкции предусмотрена резьба диаметром 1/4?.
  • Удобное управление — благодаря сенсорным кнопкам включить/выключить уровень, а также выбрать нужный режим можно одним касанием.
  • Пыле- и влагозащита — внутренние компоненты изолированы по стандарту IP54.
  • Полная комплектация: в набор входит пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, подъемная платформа для регулировки высоты уровня, адаптер 5/8?-1/4?, магнитный держатель с пластиной, удобная сумка для хранения и штатив 440-1200 мм с регулируемыми ножками и винтом точной настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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