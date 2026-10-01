Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб.
В наличии
Код товара: 743699
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5 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штШтатив - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х12
Вес, кг.
2.55
Описание товара Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штШтатив - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - этот товар вы можете купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати