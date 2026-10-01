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Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати

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Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 1
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 2
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 3
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 4
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 5
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 6
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 7
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 8
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 9
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 10
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 11
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 12
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 13
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 14
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 15
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 16
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 17
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 18
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 1
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 2
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 3
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 4
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 5
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 6
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 7
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 8
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 9
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 10
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 11
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 12
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 13
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 14
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 15
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 16
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 17
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 18
  • Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743699
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Загружаем...
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Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
5 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штШтатив - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х12
Вес, кг.
2.55

Описание товара Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати

Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати

Отзывы о товаре Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штШтатив - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 350805, DLV-360-3T, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, штати - этот товар вы можете купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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