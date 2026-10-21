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Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба

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Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 1
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 2
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 3
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 4
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 5
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 6
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 7
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 8
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 9
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 10
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 11
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 12
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 13
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 14
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 15
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 16
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 17
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 18
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 1
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 2
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 3
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 4
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 5
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 6
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 7
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 8
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 9
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 10
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 11
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 12
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 13
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 14
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 15
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 16
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 17
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 18
  • Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743697
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Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2800 мАч - 1 штЗарядное утройство - 1 штОчки - 1 штСкоба-держатель - 1 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х14
Вес, кг.
1.9

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба

Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба

Отзывы о товаре Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2800 мАч - 1 штЗарядное утройство - 1 штОчки - 1 штСкоба-держатель - 1 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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