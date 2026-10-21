Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
В наличии
Код товара: 743695
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х16
Вес, кг.
1.68
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"