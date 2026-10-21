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Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8" купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"

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Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 1
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 2
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 3
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 4
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 5
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 6
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 7
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 8
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 9
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 10
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 11
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 12
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 13
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 14
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 15
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 16
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 17
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 18
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 1
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 2
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 3
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 4
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 5
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 6
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 7
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 8
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 9
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 10
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 11
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 12
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 13
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 14
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 15
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 16
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 17
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 18
  • Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8&quot; - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743695
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Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
6 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х16
Вес, кг.
1.68

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"

Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"

Отзывы о товаре Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
6
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Лазерный уровень Matrix 35067, ML 06 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 мАч, резьба 5/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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