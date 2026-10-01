Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 743690
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
280
Описание товара Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"
Лазерный уровень MTX XQB RED Basic SET 35018 с красным лучом, резьбой под штатив 1/4?, в комплекте с 3 батарейками ААА, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
- Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ±1°.
- Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
- Возможность фиксации на штатив — уровень имеет резьбу 1/4?, установка позволяет избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку (штатив приобретается отдельно).
- Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень MTX XQB RED Basic SET 35018 с красным лучом, резьбой под штатив 1/4?, в комплекте с 3 батарейками ААА, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
- Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ±1°.
- Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
- Возможность фиксации на штатив — уровень имеет резьбу 1/4?, установка позволяет избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку (штатив приобретается отдельно).
- Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"