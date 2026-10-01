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Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив

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Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 1
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 2
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 3
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 4
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 5
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 6
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 7
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 8
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 9
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 10
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 11
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 12
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 13
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 14
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 15
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 1
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 2
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 3
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 4
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 5
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 6
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 7
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 8
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 9
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 10
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 11
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 12
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 13
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 14
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 15
  • Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
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В наличии
Код товара: 743689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель - 1 штБатарейка ААА - 3 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штУгловой адаптер 5/8 - 1 штШтатив - 1 штСумка для штатива - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х10х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив

Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив

Отзывы о товаре Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель - 1 штБатарейка ААА - 3 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штУгловой адаптер 5/8 - 1 штШтатив - 1 штСумка для штатива - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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