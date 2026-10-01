Top.Mail.Ru
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 1
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 2
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 3
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 4
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 5
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 6
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 7
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 8
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 9
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 10
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 11
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 12
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 13
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 14
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 15
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 16
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 1
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 2
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 3
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 4
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 5
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 6
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 7
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 8
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 9
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 10
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 11
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 12
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 13
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 14
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 15
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 16
  • Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка
1 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель - 1 штБатарейка ААА - 3 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
310

Описание товара Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка

Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка

Отзывы о товаре Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель - 1 штБатарейка ААА - 3 штАдаптер 5/8-1/4 - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень DENZEL 35016, DQB, 30 м, зеленый луч, батарейки, сумка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...