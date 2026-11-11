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Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив

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Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 1
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 2
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 3
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 4
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 5
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 6
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 7
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 8
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 9
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 10
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 11
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 12
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 13
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 14
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 15
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 16
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 17
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 18
Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 1
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 2
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 3
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 4
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 5
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 6
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 7
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 8
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 9
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 10
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 11
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 12
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 13
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 14
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 15
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 16
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 17
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 18
  • Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743683
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Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив
1 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штИнструкция - 1 штШтатив - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х10х10
Вес, кг.
1.26

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив

Лазерный уровень MTX QBC GREEN Pro SET 350115 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штИнструкция - 1 штШтатив - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный уровень MTX QBC GREEN Pro SET 350115 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Лазерный уровень MTX 350115, QBC GREEN Pro SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, штатив - по цене 1960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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