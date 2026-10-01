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Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4" купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"

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Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 1
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 2
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 3
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 4
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 5
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 6
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 7
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 8
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 9
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 10
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 11
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 12
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 13
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 14
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 15
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 16
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 17
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 18
Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 1
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 2
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 3
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 4
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 5
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 6
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 7
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 8
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 9
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 10
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 11
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 12
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 13
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 14
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 15
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 16
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 17
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 18
  • Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743682
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Самовывоз в Москве
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Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки АА - 3 штИнструкция - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"

Лазерный уровень MTX QBC GREEN Basic SET 35011 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки АА - 3 штИнструкция - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный уровень MTX QBC GREEN Basic SET 35011 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4" - по цене 1550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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