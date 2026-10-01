Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив
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Характеристики
Описание товара Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив
Лазерный уровень MTX QBC RED Pro SET 350105 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Лазерный уровень MTX QBC RED Pro SET 350105 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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