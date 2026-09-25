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Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками купить с доставкой в Москве
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Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками

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Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 1
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 2
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 3
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 4
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 5
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 6
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 7
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 1
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 2
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 3
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 4
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 5
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 6
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 7
  • Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743665
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
200
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х14х11
Вес, кг.
7.94

Описание товара Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками

Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками

Отзывы о товаре Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
200
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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