Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743665
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
200
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х14х11
Вес, кг.
7.94
Описание товара Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
200
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Цилиндр гидравлический Matrix 513485, 10 т, стяжной усиленный с крюками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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