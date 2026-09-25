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Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс купить с доставкой в Москве
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Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс

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Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 1
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 2
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 3
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 4
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 5
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 6
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 7
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 8
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 9
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 10
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 11
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 12
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 13
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 14
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 15
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 16
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 17
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 18
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 1
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 2
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 3
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 4
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 5
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 6
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 7
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 8
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 9
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 10
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 11
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 12
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 13
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 14
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 15
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 16
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 17
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 18
  • Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743663
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
12 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х38х17
Вес, кг.
32.22

Описание товара Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс

Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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