Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
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Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб.
В наличии
Код товара: 743663
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Загружаем...
12 900 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х38х17
Вес, кг.
32.22
Описание товара Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
70
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Растяжка гидравлическая Matrix 513405, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейс - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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