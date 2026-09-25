Растяжка гидравлическая Matrix 513345, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
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Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Давление при максимальной нагрузке, МПа
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
В наличии
Код товара: 743662
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9 760 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
72
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х18
Вес, кг.
18.36
Описание товара Растяжка гидравлическая Matrix 513345, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Растяжка гидравлическая Matrix 513345, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
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Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
72
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штПластмассовый кейс - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Растяжка гидравлическая Matrix 513345, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Растяжка гидравлическая Matrix 513345, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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