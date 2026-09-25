Резиновая опора для подставок под автомобиль Matrix 50913, 2т, 3т
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 743659
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Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
70
Описание товара Резиновая опора для подставок под автомобиль Matrix 50913, 2т, 3т
Резиновая опора для подставок под автомобиль Matrix 50913, 2т, 3т
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Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Резиновая опора для подставок под автомобиль Matrix 50913, 2т, 3т
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Резиновая опора для подставок под автомобиль Matrix 50913, 2т, 3т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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