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Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 купить с доставкой в Москве
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Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403

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Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 1
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 2
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 3
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 4
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 5
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 6
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 7
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 8
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 9
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 10
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 11
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 12
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 13
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 14
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 15
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 16
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 17
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 18
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 19
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 1
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 2
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 3
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 4
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 5
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 6
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 7
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 8
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 9
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 10
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 11
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 12
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 13
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 14
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 15
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 16
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 17
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 18
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 19
  • Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, кг.
1.47

Описание товара Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403

Набор стяжек и резинок Stels 54403 используется для фиксации грузов и будет полезен в автопутешествии. В комплекте ремни с храповыми механизмами, а также резинки разной длины с крюками. Разрывная нагрузка ремней составляет 680 кг, а эластичных стяжек — 50 кг, поэтому они надежно фиксируют предметы различных габаритов, предотвращая их смещение во время перевозки.

Преимущества

  • Износостойкость — ремни изготовлены из прочного полиэстера, а эластичные стяжки — из высококачественной резины.
  • Надежность — храповые механизмы обеспечивают быстрое стягивание ременных лент и крепко удерживают их в натянутом положении.
  • Полная сохранность груза — прочные крюки не разгибаются даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Набор стяжек и резинок Stels 54403 используется для фиксации грузов и будет полезен в автопутешествии. В комплекте ремни с храповыми механизмами, а также резинки разной длины с крюками. Разрывная нагрузка ремней составляет 680 кг, а эластичных стяжек — 50 кг, поэтому они надежно фиксируют предметы различных габаритов, предотвращая их смещение во время перевозки.

Преимущества

  • Износостойкость — ремни изготовлены из прочного полиэстера, а эластичные стяжки — из высококачественной резины.
  • Надежность — храповые механизмы обеспечивают быстрое стягивание ременных лент и крепко удерживают их в натянутом положении.
  • Полная сохранность груза — прочные крюки не разгибаются даже при высоких нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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