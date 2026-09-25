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Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт купить с доставкой в Москве
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Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт

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Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 1
Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 2
Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 3
Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 4
Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 5
Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 1
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 2
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 3
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 4
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 5
  • Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х11х3
Вес, г.
160

Описание товара Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт

Плоские багажные резинки Stels 54402 длиной 1000 мм используются для транспортировки грузов. С их помощью можно быстро и надежно закрепить перевозимые предметы в открытом багажнике на крыше легкового автомобиля, отправляясь на дачу или в путешествие.

Преимущества

  • Прочность — резинки шириной 18 мм рассчитаны на нагрузку до 35 кг.
  • Долговечность — ленты изготовлены из высококачественного износостойкого полиэстера.
  • Надежная фиксация багажа — стальные крюки крепко удерживают натянутые ленты.

Отзывы о товаре Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт




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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Плоские багажные резинки Stels 54402 длиной 1000 мм используются для транспортировки грузов. С их помощью можно быстро и надежно закрепить перевозимые предметы в открытом багажнике на крыше легкового автомобиля, отправляясь на дачу или в путешествие.

Преимущества

  • Прочность — резинки шириной 18 мм рассчитаны на нагрузку до 35 кг.
  • Долговечность — ленты изготовлены из высококачественного износостойкого полиэстера.
  • Надежная фиксация багажа — стальные крюки крепко удерживают натянутые ленты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резинки багажные плоские STELS 54402, 1000 мм, 2 шт - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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