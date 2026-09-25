Резинки багажные плоские STELS 54401, 600 мм, 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 743563
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х5
Вес, г.
150
Описание товара Резинки багажные плоские STELS 54401, 600 мм, 2 шт
Плоские багажные резинки Stels 54401 длиной 600 мм используются для транспортировки грузов. С их помощью можно быстро и надежно закрепить перевозимые предметы в открытом багажнике на крыше легкового автомобиля, отправляясь на дачу или в путешествие.
Преимущества
- Прочность — резинки шириной 18 мм рассчитаны на нагрузку до 35 кг.
- Долговечность — ленты изготовлены из высококачественного износостойкого полиэстера.
- Надежная фиксация багажа — стальные крюки крепко удерживают натянутые ленты.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Плоские багажные резинки Stels 54401 длиной 600 мм используются для транспортировки грузов. С их помощью можно быстро и надежно закрепить перевозимые предметы в открытом багажнике на крыше легкового автомобиля, отправляясь на дачу или в путешествие.
Преимущества
- Прочность — резинки шириной 18 мм рассчитаны на нагрузку до 35 кг.
- Долговечность — ленты изготовлены из высококачественного износостойкого полиэстера.
- Надежная фиксация багажа — стальные крюки крепко удерживают натянутые ленты.
Резинки багажные плоские STELS 54401, 600 мм, 2 шт - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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