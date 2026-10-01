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Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт купить с доставкой в Москве
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Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт

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Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 1
Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 2
Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 3
Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 4
Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 1
  • Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 2
  • Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 3
  • Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 4
  • Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743562
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Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х3
Вес, г.
210

Описание товара Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт

Багажные резинки Stels 54400 круглого сечения, 2 шт. диаметром 8 мм, с регулировкой длины, используются во время грузоперевозок. При помощи крюков надежно фиксируют предметы на решетчатых поддонах, например, автомобильных багажниках.

Преимущества

  • Долговечность — резинки изготовлены из высококачественного полипропилена, полипропиленовые крюки не подвержены коррозии.
  • Надежная фиксация груза во время движения — разрывная нагрузка составляет 45 кг.
  • Крепление грузов различного размера — особая конструкция позволяет регулировать жгуты по длине.

Отзывы о товаре Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт




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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Багажные резинки Stels 54400 круглого сечения, 2 шт. диаметром 8 мм, с регулировкой длины, используются во время грузоперевозок. При помощи крюков надежно фиксируют предметы на решетчатых поддонах, например, автомобильных багажниках.

Преимущества

  • Долговечность — резинки изготовлены из высококачественного полипропилена, полипропиленовые крюки не подвержены коррозии.
  • Надежная фиксация груза во время движения — разрывная нагрузка составляет 45 кг.
  • Крепление грузов различного размера — особая конструкция позволяет регулировать жгуты по длине.
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Доставка
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