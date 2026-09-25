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Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия купить с доставкой в Москве
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Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия

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Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 1
Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 2
Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 3
Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 4
Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 5
Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 1
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 2
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 3
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 4
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 5
  • Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х8х8
Вес, г.
310

Описание товара Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия

Буксировочный трос Stels 54384 с 2 петлями, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 12 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.

Преимущества

  • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
  • Ярко-оранжевый цвет — трос видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
  • Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку.

Отзывы о товаре Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Описание

Буксировочный трос Stels 54384 с 2 петлями, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 12 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.

Преимущества

  • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
  • Ярко-оранжевый цвет — трос видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
  • Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трос буксировочный STELS 54384, 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии, Россия - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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