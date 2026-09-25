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Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия купить с доставкой в Москве
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Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия

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Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 1
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 2
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 3
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 4
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 5
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 6
Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 1
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 2
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 3
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 4
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 5
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 6
  • Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х9х7
Вес, г.
410

Описание товара Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия

Трос буксировочный Stels 54382 с 2 крюками, поставляющийся в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке легковых автомобилей массой до 7 тонн. Выручит автолюбителя в сложной ситуации на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т. д.

Преимущества

  • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона не разрушается от резких перепадов температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
  • Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю.
  • Ярко-оранжевый цвет — изделие хорошо видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
  • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Удобная транспортировка и хранение — трос ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку на молнии.

Отзывы о товаре Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Описание

Трос буксировочный Stels 54382 с 2 крюками, поставляющийся в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке легковых автомобилей массой до 7 тонн. Выручит автолюбителя в сложной ситуации на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т. д.

Преимущества

  • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона не разрушается от резких перепадов температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
  • Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю.
  • Ярко-оранжевый цвет — изделие хорошо видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
  • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Удобная транспортировка и хранение — трос ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трос буксировочный STELS 54382, 7 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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