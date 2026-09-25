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Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм купить с доставкой в Москве
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Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм

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Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 1
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 2
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 3
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 4
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 5
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 6
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 1
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 2
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 3
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 4
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 5
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 6
  • Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, г.
750

Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм

Багажный ремень с крюками Stels 54378 размером 10 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.

Преимущества

  • Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
  • Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
  • Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.

Отзывы о товаре Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Описание

Багажный ремень с крюками Stels 54378 размером 10 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.

Преимущества

  • Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
  • Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
  • Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм – стоимость товара 960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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