Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 743552
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
960 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, г.
750
Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм
Багажный ремень с крюками Stels 54378 размером 10 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Багажный ремень с крюками Stels 54378 размером 10 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
Ремень багажный с крюками STELS 54378, 10x0.038м, храповый механизм – стоимость товара 960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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