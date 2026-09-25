Ремень багажный с крюками STELS 54366, 0,038х10м, храповый механизм Automatic
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 743547
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Загружаем...
1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х9
Вес, кг.
1.04
Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54366, 0,038х10м, храповый механизм Automatic
Багажный ремень с крюками Stels 54366 размером 0,038 х 10 м, с храповым механизмом Automatic, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полиэстера, крюки из углеродистой стали устойчивы к коррозии.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 1000 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен натяжным устройством — храповым механизмом Automatic.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Багажный ремень с крюками Stels 54366 размером 0,038 х 10 м, с храповым механизмом Automatic, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полиэстера, крюки из углеродистой стали устойчивы к коррозии.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 1000 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен натяжным устройством — храповым механизмом Automatic.
Ремень багажный с крюками STELS 54366, 0,038х10м, храповый механизм Automatic - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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