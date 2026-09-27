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Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм купить с доставкой в Москве
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Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм

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Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 1
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 2
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 3
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 4
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 5
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 1
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 2
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 3
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 4
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 5
  • Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х3
Вес, г.
210

Описание товара Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм

Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм

Отзывы о товаре Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм




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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание
Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резинки багажные усиленные STELS 54361, 2 шт, 1000 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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