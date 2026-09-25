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Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic купить с доставкой в Москве
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Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic

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Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 1
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 2
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 3
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 4
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 5
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 6
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 7
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 8
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 9
Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 1
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 2
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 3
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 4
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 5
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 6
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 7
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 8
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 9
  • Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743542
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х4
Вес, г.
160

Описание товара Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic

Багажный ремень с крюками Sparta 543385 длиной 5 м, с храповым механизмом Automatic, надежно фиксирует предметы в багажнике на крыше легкового автомобиля или в прицепе и используется для транспортировки грузов. Длины 5 м достаточно для закрепления габаритного багажа.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ремень изготовлен из полипропилена.
  • Полная сохранность груза — крепежное приспособление устойчиво к деформации.
  • Удобное использование — храповой механизм упрощает натягивание и надежно удерживает ленту в рабочем положении.

Отзывы о товаре Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic




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Характеристики
Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Описание

Багажный ремень с крюками Sparta 543385 длиной 5 м, с храповым механизмом Automatic, надежно фиксирует предметы в багажнике на крыше легкового автомобиля или в прицепе и используется для транспортировки грузов. Длины 5 м достаточно для закрепления габаритного багажа.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ремень изготовлен из полипропилена.
  • Полная сохранность груза — крепежное приспособление устойчиво к деформации.
  • Удобное использование — храповой механизм упрощает натягивание и надежно удерживает ленту в рабочем положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень багажный с крюками Sparta 543385, 5 м, храповой механизм Automatic - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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