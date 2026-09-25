Top.Mail.Ru
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 1
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 2
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 3
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 4
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 5
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 6
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 7
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество в упаковке, шт
1
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 1
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 2
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 3
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 4
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 5
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 6
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 7
  • Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Ключ-съемник - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
21х7х3
Вес, г.
260

Описание товара Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty

Цепной ключ-съемник Sparta Heavy Duty 528205 используется для демонтажа масляных фильтров. Благодаря регулируемой длине цепи подходит для деталей разного размера. Ключ пригодится для проведения технического обслуживания и ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть ключа-съемника выполнена из прочной и устойчивой к нагрузкам стали 45.
  • Комфортная работа — резиновая рукоятка надежно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
  • Малый вес 303 г — можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Ключ-съемник - 1 шт
Страна производитель
Индия
Описание

Цепной ключ-съемник Sparta Heavy Duty 528205 используется для демонтажа масляных фильтров. Благодаря регулируемой длине цепи подходит для деталей разного размера. Ключ пригодится для проведения технического обслуживания и ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — рабочая часть ключа-съемника выполнена из прочной и устойчивой к нагрузкам стали 45.
  • Комфортная работа — резиновая рукоятка надежно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
  • Малый вес 303 г — можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ-съемник масляного фильтра цепной Sparta 528205, Heavy Duty - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...