Гидравлический насос для пресса STELS 52373, 52312 (усилие 12 т)
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб.
В наличии
Код товара: 743526
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5 220 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Давление при максимальной нагрузке, МПа
74
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х13
Вес, кг.
6.91
Описание товара Гидравлический насос для пресса STELS 52373, 52312 (усилие 12 т)
Гидравлический насос для пресса STELS 52373, 52312 (усилие 12 т)
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Бренд
STELS
Давление при максимальной нагрузке, МПа
74
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический насос для пресса STELS 52373, 52312 (усилие 12 т)
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический насос для пресса STELS 52373, 52312 (усилие 12 т) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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