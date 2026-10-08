Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб.
В наличии
Код товара: 743522
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6 680 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х9
Вес, кг.
8.21
Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
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Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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