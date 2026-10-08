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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) купить с доставкой в Москве
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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)

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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 1
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 2
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 3
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 4
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 5
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 6
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 7
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 1
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 2
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 3
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 4
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 5
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 6
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 7
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743522
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
6 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х9
Вес, кг.
8.21

Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)

Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)

Отзывы о товаре Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52362, 52303, 52314 (усилие 20 т) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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