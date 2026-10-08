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Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) купить с доставкой в Москве
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Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)

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Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 1
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 2
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 3
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 4
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 5
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 6
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 7
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 1
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 2
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 3
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 4
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 5
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 6
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 7
  • Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743520
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х12х8
Вес, кг.
4.9

Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)

Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)

Отзывы о товаре Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - стоимость товара 4510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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