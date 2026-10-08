Пресс гидравлический Matrix 523205, 20 т, 1500 х 640х 540 мм (комплект из 2 частей)
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Характеристики
Описание товара Пресс гидравлический Matrix 523205, 20 т, 1500 х 640х 540 мм (комплект из 2 частей)
Гидравлический пресс Matrix 523205 размером 640 х 540 х 1500 мм, воздействующий на детали с усилием 20 т, поставляется комплектом из 2 частей. Используется для запрессовки и выпрессовки различных деталей, необходимых для ремонта автомобилей. Изготовлен из толстого прочного металла и имеет простую разборную конструкцию из верхней и нижней балок, стоек, станин и гидравлического бутылочного домкрата. Пресс подойдет для самостоятельного использования в гараже.
Преимущества
- Удобная работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Эффективное решение широкого спектра задач — опорные пластины позволяют фиксировать предметы разной формы.
- Комфортная эксплуатация — после спуска давления шток самостоятельно возвращается в исходное положение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Гидравлический пресс Matrix 523205 размером 640 х 540 х 1500 мм, воздействующий на детали с усилием 20 т, поставляется комплектом из 2 частей. Используется для запрессовки и выпрессовки различных деталей, необходимых для ремонта автомобилей. Изготовлен из толстого прочного металла и имеет простую разборную конструкцию из верхней и нижней балок, стоек, станин и гидравлического бутылочного домкрата. Пресс подойдет для самостоятельного использования в гараже.
Преимущества
- Удобная работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Эффективное решение широкого спектра задач — опорные пластины позволяют фиксировать предметы разной формы.
- Комфортная эксплуатация — после спуска давления шток самостоятельно возвращается в исходное положение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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