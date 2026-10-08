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Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т купить с доставкой в Москве
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Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т

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Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 1
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 2
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 3
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 4
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 5
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 6
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 7
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 8
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 9
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 10
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 11
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 12
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 13
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 14
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 15
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 16
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 17
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 18
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 1
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 2
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 3
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 4
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 5
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 6
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 7
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 8
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 9
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 10
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 11
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 12
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 13
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 14
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 15
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 16
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 17
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 18
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 910 руб. 
Начислим 671 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т
41 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
Подъем станины min, мм
388
Подъем станины max, мм
1268
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.51х0.19
Вес, кг.
174

Описание товара Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т

Гидравлический пресс Stels 52316 с манометром и педалью позволяет прикладывать усилие до 30 тонн. Предназначен для запрессовки и выпрессовки деталей, работы со штифтами, втулками и т.д. Используется для выполнения сборочных и разборочных работ в гараже, автосервисах и предприятиях промышленного типа.

Преимущества

  • Точный контроль прилагаемого усилия — при помощи манометра можно отслеживать давление, чтобы избежать перегрузки.
  • Работа с деталями разного размера — высота положения стола регулируется, предусмотрена возможность установки в одном из 9 положений.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальном направлении.
  • Удобная эксплуатация — гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока, использование педали облегчает работу и повышает производительность.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
Подъем станины min, мм
388
Подъем станины max, мм
1268
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический пресс Stels 52316 с манометром и педалью позволяет прикладывать усилие до 30 тонн. Предназначен для запрессовки и выпрессовки деталей, работы со штифтами, втулками и т.д. Используется для выполнения сборочных и разборочных работ в гараже, автосервисах и предприятиях промышленного типа.

Преимущества

  • Точный контроль прилагаемого усилия — при помощи манометра можно отслеживать давление, чтобы избежать перегрузки.
  • Работа с деталями разного размера — высота положения стола регулируется, предусмотрена возможность установки в одном из 9 положений.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальном направлении.
  • Удобная эксплуатация — гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока, использование педали облегчает работу и повышает производительность.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 41910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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