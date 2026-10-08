Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52312, 12 т (комплект из 2 частей)
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Характеристики
Описание товара Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52312, 12 т (комплект из 2 частей)
Гидравлический пресс Stels 52312 с манометром и педалью способен воздействовать на предметы с усилием до 12 т. Его используют для монтажа и демонтажа различных деталей — подшипников, сайлентблоков, втулок, штифтов, рычагов. Шток имеет исключительно плавный ход благодаря высокому уровню исполнения гидравлического насоса и самого штока. Для нагнетания давления можно использовать как ручной, так и ножной привод, что облегчает работу и упрощает контроль за процессом прессования. Пресс пригодится для ремонта автомобилей — самостоятельного или в автосервисе.
Преимущества
- Надежная конструкция — все элементы выполнены из прочного металла, качество сварных швов свидетельствует о соблюдении всех технологических требований в процессе производства.
- Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает предохранительный перепускной клапан.
- Устойчивость к образованию коррозии — поверхность штока хромирована.
- Удобный контроль прикладываемого усилия — пресс оснащен глицеринозаполненным манометром.
- Работа с предметами разных габаритов — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Точное позиционирование штока — цилиндр передвигается в горизонтальной плоскости.
- Комфортная работа — шток автоматически возвращается в исходное положение.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Гарантированное качество — пресс изготовлен с использованием новейших технологий, а все его узлы прошли контрольные испытания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Гидравлический пресс Stels 52312 с манометром и педалью способен воздействовать на предметы с усилием до 12 т. Его используют для монтажа и демонтажа различных деталей — подшипников, сайлентблоков, втулок, штифтов, рычагов. Шток имеет исключительно плавный ход благодаря высокому уровню исполнения гидравлического насоса и самого штока. Для нагнетания давления можно использовать как ручной, так и ножной привод, что облегчает работу и упрощает контроль за процессом прессования. Пресс пригодится для ремонта автомобилей — самостоятельного или в автосервисе.
Преимущества
- Надежная конструкция — все элементы выполнены из прочного металла, качество сварных швов свидетельствует о соблюдении всех технологических требований в процессе производства.
- Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает предохранительный перепускной клапан.
- Устойчивость к образованию коррозии — поверхность штока хромирована.
- Удобный контроль прикладываемого усилия — пресс оснащен глицеринозаполненным манометром.
- Работа с предметами разных габаритов — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Точное позиционирование штока — цилиндр передвигается в горизонтальной плоскости.
- Комфортная работа — шток автоматически возвращается в исходное положение.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Гарантированное качество — пресс изготовлен с использованием новейших технологий, а все его узлы прошли контрольные испытания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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