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Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) купить с доставкой в Москве
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Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей)

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Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 1
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 2
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 3
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 4
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 5
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 6
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 7
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 8
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 9
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 10
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 11
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 12
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 13
Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
150
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 1
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 2
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 3
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 4
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 5
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 6
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 7
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 8
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 9
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 10
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 11
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 12
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 13
  • Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 110 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей)
14 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
110
Подъем станины max, мм
740
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
123
Высота
500
Ширина
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.31х0.21
Вес, кг.
42.65

Описание товара Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей)

Гидравлический пресс Matrix 523105 размером 1360 х 500 х 510 мм, воздействующий на детали с усилием 12 т, поставляется комплектом из 2 частей. Используется для запрессовки и выпрессовки различных деталей, необходимых для ремонта автомобилей. Изготовлен из толстого прочного металла и имеет простую разборную конструкцию из верхней и нижней балок, стоек, станин и гидравлического бутылочного домкрата. Пресс подойдет для самостоятельного использования в гараже.

Преимущества

  • Удобная работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — опорные пластины позволяют фиксировать предметы разной формы.
  • Комфортная эксплуатация — после спуска давления шток самостоятельно возвращается в исходное положение.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
110
Подъем станины max, мм
740
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
123
Высота
500
Развернуть
Ширина
500
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический пресс Matrix 523105 размером 1360 х 500 х 510 мм, воздействующий на детали с усилием 12 т, поставляется комплектом из 2 частей. Используется для запрессовки и выпрессовки различных деталей, необходимых для ремонта автомобилей. Изготовлен из толстого прочного металла и имеет простую разборную конструкцию из верхней и нижней балок, стоек, станин и гидравлического бутылочного домкрата. Пресс подойдет для самостоятельного использования в гараже.

Преимущества

  • Удобная работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Эффективное решение широкого спектра задач — опорные пластины позволяют фиксировать предметы разной формы.
  • Комфортная эксплуатация — после спуска давления шток самостоятельно возвращается в исходное положение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический Matrix 523105, 12 т, 1230 х 510 х 500 мм (комплект из 2 частей) - этот товар вы можете купить по цене 14110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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