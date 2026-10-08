Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т
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Характеристики
Описание товара Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т
Гидравлический настольный пресс Stels 52305 с манометром, развивающий усилие до 10 тонн, — оборудование для запрессовки и выпрессовки деталей, например, подшипников, втулок, сайлентблоков, рычагов, штифтов. Фиксируется на столе — в опорах имеются отверстия для крепежа. Отличается плавным ходом штока благодаря высокому качеству исполнения гидронасоса и самого штока. Величину прилагаемого усилия можно контролировать при помощи глицеринозаполненного манометра. Пресс пригодится в автомастерской или личном гараже.
Преимущества
- Надежность и долговечность — пресс изготовлен из прочного металла, сварка элементов произведена на высоком уровне.
- Устойчивость к разрушению — поверхность штока хромирована для предотвращения коррозии.
- Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает клапан автоматического сброса.
- Удобная работа с габаритными предметами — рабочий стол можно зафиксировать на нужной высоте.
- Точное позиционирование — шток способен перемещаться в горизонтальном направлении.
- Комфортная работа — возврат штока в начальное положение происходит автоматически, дополнительных усилий от пользователя не требуется.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Подтвержденное качество — все узлы конструкции прошли контрольные испытания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Гидравлический настольный пресс Stels 52305 с манометром, развивающий усилие до 10 тонн, — оборудование для запрессовки и выпрессовки деталей, например, подшипников, втулок, сайлентблоков, рычагов, штифтов. Фиксируется на столе — в опорах имеются отверстия для крепежа. Отличается плавным ходом штока благодаря высокому качеству исполнения гидронасоса и самого штока. Величину прилагаемого усилия можно контролировать при помощи глицеринозаполненного манометра. Пресс пригодится в автомастерской или личном гараже.
Преимущества
- Надежность и долговечность — пресс изготовлен из прочного металла, сварка элементов произведена на высоком уровне.
- Устойчивость к разрушению — поверхность штока хромирована для предотвращения коррозии.
- Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает клапан автоматического сброса.
- Удобная работа с габаритными предметами — рабочий стол можно зафиксировать на нужной высоте.
- Точное позиционирование — шток способен перемещаться в горизонтальном направлении.
- Комфортная работа — возврат штока в начальное положение происходит автоматически, дополнительных усилий от пользователя не требуется.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Подтвержденное качество — все узлы конструкции прошли контрольные испытания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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