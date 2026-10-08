Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)
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Характеристики
Описание товара Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)
Гидравлический пресс Stels 52303 с манометром способен развивать усилие до 20 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
- Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
- Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
- Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
- Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.
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Гидравлический пресс Stels 52303 с манометром способен развивать усилие до 20 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
- Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
- Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
- Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
- Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
- Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
- Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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