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Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) купить с доставкой в Москве
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Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей)

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Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 1
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 2
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 3
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 4
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 5
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 6
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 7
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 8
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 9
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 10
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 11
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 12
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 13
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 14
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 15
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 16
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 17
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 18
Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 1
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 2
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 3
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 4
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 5
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 6
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 7
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 8
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 9
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 10
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 11
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 12
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 13
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 14
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 15
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 16
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 17
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 18
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 300 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей)
19 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
77
Подъем станины max, мм
917
Запрессовка подшипников
Да
Длина
165
Высота
500
Ширина
1650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х1х0.08
Вес, кг.
69.6

Описание товара Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей)

Гидравлический пресс Stels 52301 с манометром способен развивать усилие до 12 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
  • Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
  • Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
77
Подъем станины max, мм
917
Запрессовка подшипников
Да
Длина
165
Высота
500
Ширина
1650
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический пресс Stels 52301 с манометром способен развивать усилие до 12 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
  • Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
  • Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический с манометром STELS 52301, 12 т (комплект из 2 частей) - этот товар вы можете купить по цене 19300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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