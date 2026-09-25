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Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая купить с доставкой в Москве
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Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая

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Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 1
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 2
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 3
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 4
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 5
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 6
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 7
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 8
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 9
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 10
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 11
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 12
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 13
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 14
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 15
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 16
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 1
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 2
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 3
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 4
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 5
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 6
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 7
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 8
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 9
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 10
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 11
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 12
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 13
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 14
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 15
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 16
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая
2 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
Усилие, кг
800
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х17
Вес, кг.
5.39

Описание товара Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая

Шестеренчатая тросовая лебедка Matrix 522735 рассчитана на усилие тяги 0,8 т и предназначена для перемещения грузов в горизонтальной плоскости. Пригодится для проведения строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с ручным рычажным механизмом не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы вне помещения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали.
  • Режим холостого хода — во время работы без нагрузки не происходит самопроизвольной размотки/намотки троса.
  • Надежная фиксация груза — на зацепном крюке предусмотрен специальный карабин.
  • Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высокой прочностью (при соблюдении условий эксплуатации).

Отзывы о товаре Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
Усилие, кг
800
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шестеренчатая тросовая лебедка Matrix 522735 рассчитана на усилие тяги 0,8 т и предназначена для перемещения грузов в горизонтальной плоскости. Пригодится для проведения строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с ручным рычажным механизмом не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы вне помещения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали.
  • Режим холостого хода — во время работы без нагрузки не происходит самопроизвольной размотки/намотки троса.
  • Надежная фиксация груза — на зацепном крюке предусмотрен специальный карабин.
  • Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высокой прочностью (при соблюдении условий эксплуатации).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - этот товар вы можете купить по цене 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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