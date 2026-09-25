Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная
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Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
В наличии
Код товара: 743509
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2 480 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
Усилие, кг
800
Комплектация
Лента — 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х17
Вес, кг.
4.74
Описание товара Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная
Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.
Преимущества
- Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.
- На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.
- Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.
- Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.
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Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
Усилие, кг
800
Комплектация
Лента — 1
Страна производитель
Китай
Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.
Преимущества
- Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.
- На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.
- Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.
- Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.
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Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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