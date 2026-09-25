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Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо купить с доставкой в Москве
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Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо

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Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 1
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 2
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 3
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 4
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 5
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 6
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 7
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 8
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 9
Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.8
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 1
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 2
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 3
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 4
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 5
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 6
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 7
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 8
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 9
  • Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.8
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х14х11
Вес, кг.
5.77

Описание товара Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо

Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора.

Преимущества

  • Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки.
  • Стальной трос диаметром 6 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации).
  • Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции.
  • Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы.
  • Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза.
  • Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы.

Отзывы о товаре Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.8
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора.

Преимущества

  • Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки.
  • Стальной трос диаметром 6 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации).
  • Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции.
  • Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы.
  • Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза.
  • Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо - стоимость товара 2940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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