Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо
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Характеристики
Описание товара Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо
Рычажная лебедка Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, с одинарным храповым колесом, используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Это незаменимое устройство для автомобилистов, используемое при необходимости эвакуации авто. Также она пригодится в быту в процессе погрузочных работ. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от оператора.
Преимущества
- Храповый тормоз обеспечивает безопасность груза, не допуская его падения.
- Стальной трос диаметром 4,2 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации), что повышает безопасность работы.
- Крюки оборудованы защитными скобами, которые обеспечивают крепкое сцепление с грузом, исключая риск его высвобождения.
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Рычажная лебедка Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, с одинарным храповым колесом, используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Это незаменимое устройство для автомобилистов, используемое при необходимости эвакуации авто. Также она пригодится в быту в процессе погрузочных работ. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от оператора.
Преимущества
- Храповый тормоз обеспечивает безопасность груза, не допуская его падения.
- Стальной трос диаметром 4,2 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации), что повышает безопасность работы.
- Крюки оборудованы защитными скобами, которые обеспечивают крепкое сцепление с грузом, исключая риск его высвобождения.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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