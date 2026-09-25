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Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В купить с доставкой в Москве
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Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В

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Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 1
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 2
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 3
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 4
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 5
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 6
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 7
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 8
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 9
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 10
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 11
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 12
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 13
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 14
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 15
Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
9.2
Диаметр барабана, мм
63
Длина провода пульта управления, м
3
Длина троса, м
26
Максимальный ток, А
310
Мощность, Вт
4500
Мощность, кВт
3.7
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 1
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 2
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 3
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 4
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 5
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 6
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 7
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 8
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 9
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 10
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 11
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 12
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 13
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 14
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 15
  • Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 290 руб. 
Начислим 581 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743504
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В
36 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
9.2
Диаметр барабана, мм
63
Длина провода пульта управления, м
3
Длина троса, м
26
Максимальный ток, А
310
Мощность, Вт
4500
Мощность, кВт
3.7
Напряжение, В
12
Скорость навивки без полиспаста, м/мин
1.5
Усилие, кг
4500
Комплектация
Лебедка электрическая - 1 штБлок направляющих роликов - 1 штКрюк - 1 штПульт ДУ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х34х30
Вес, кг.
35.9

Описание товара Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В

Лебедка Denzel LB-4000 52026 мощностью 3,7 кВт и скоростью намотки троса 1,5 м/мин используется для перемещения грузов в горизонтальной плоскости, а также эвакуации и вытягивания из водоемов и кюветов транспортных средств весом до 4,5 т, например, квадроциклов, легких внедорожников, сельхозтехники. Лебедка устанавливается непосредственно на бампере, раме или кузове, проста в применении и не требует специальной подготовки.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — тормозной механизм не допускает самопроизвольного разматывания троса.
  • Крепкое сцепление — зацепной крюк с защитной скобой надежно фиксирует груз без риска его соскальзывания.
  • Удобное управление на расстоянии — в комплект поставки входит выносной пульт с кабелем, устойчивым к излому.
  • Прочность — стальной трос диаметром 9,2 мм отличается малым коэффициентом растяжения, а благодаря плотному плетению не рвется под нагрузкой.
  • Высокий ресурс — долгий срок службы устройства обеспечивают надежные комплектующие и высокое качество сборки.
  • Увеличенная рабочая зона — длина троса 28 м позволяет работать на большом расстоянии.
  • Простая подготовка к работе — лебедка подключается к прикуривателю 12 В или напрямую к аккумулятору автомобиля.
  • Удобная транспортировка — на корпусе предусмотрена жесткая ручка.
  • Гарантия 3 года — качество лебедки подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
полупрофессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
9.2
Диаметр барабана, мм
63
Длина провода пульта управления, м
3
Длина троса, м
26
Максимальный ток, А
310
Мощность, Вт
4500
Мощность, кВт
3.7
Напряжение, В
12
Скорость навивки без полиспаста, м/мин
1.5
Развернуть
Усилие, кг
4500
Комплектация
Лебедка электрическая - 1 штБлок направляющих роликов - 1 штКрюк - 1 штПульт ДУ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лебедка Denzel LB-4000 52026 мощностью 3,7 кВт и скоростью намотки троса 1,5 м/мин используется для перемещения грузов в горизонтальной плоскости, а также эвакуации и вытягивания из водоемов и кюветов транспортных средств весом до 4,5 т, например, квадроциклов, легких внедорожников, сельхозтехники. Лебедка устанавливается непосредственно на бампере, раме или кузове, проста в применении и не требует специальной подготовки.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — тормозной механизм не допускает самопроизвольного разматывания троса.
  • Крепкое сцепление — зацепной крюк с защитной скобой надежно фиксирует груз без риска его соскальзывания.
  • Удобное управление на расстоянии — в комплект поставки входит выносной пульт с кабелем, устойчивым к излому.
  • Прочность — стальной трос диаметром 9,2 мм отличается малым коэффициентом растяжения, а благодаря плотному плетению не рвется под нагрузкой.
  • Высокий ресурс — долгий срок службы устройства обеспечивают надежные комплектующие и высокое качество сборки.
  • Увеличенная рабочая зона — длина троса 28 м позволяет работать на большом расстоянии.
  • Простая подготовка к работе — лебедка подключается к прикуривателю 12 В или напрямую к аккумулятору автомобиля.
  • Удобная транспортировка — на корпусе предусмотрена жесткая ручка.
  • Гарантия 3 года — качество лебедки подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52026, LB- 4000, 4,5 т, 3,7 кВт, 12 В - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 36290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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