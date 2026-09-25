Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52023, LB- 3000, 3,6 т, 3,4 кВт, 12 В
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Характеристики
Описание товара Лебедка автомобильная электрическая DENZEL 52023, LB- 3000, 3,6 т, 3,4 кВт, 12 В
Лебедка Denzel LB-3000 52023 мощностью 3,4 кВт и скоростью намотки троса 1,9 м/мин используется для перемещения грузов в горизонтальной плоскости, а также эвакуации и вытягивания из водоемов и кюветов транспортных средств весом до 3,6 т, например, квадроциклов, легких внедорожников, сельхозтехники. Лебедка устанавливается непосредственно на бампере, раме или кузове, проста в применении и не требует специальной подготовки.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — тормозной механизм не допускает самопроизвольного разматывания троса.
- Крепкое сцепление — зацепной крюк с защитной скобой надежно фиксирует груз без риска его соскальзывания.
- Удобное управление на расстоянии — в комплект поставки входит выносной пульт с кабелем, устойчивым к излому.
- Прочность — стальной трос диаметром 8 мм отличается малым коэффициентом растяжения, а благодаря плотному плетению не рвется под нагрузкой.
- Высокий ресурс — долгий срок службы устройства обеспечивают надежные комплектующие и высокое качество сборки.
- Увеличенная рабочая зона — длина троса 29 м позволяет работать на большом расстоянии.
- Простая подготовка к работе — лебедка подключается к прикуривателю 12 В или напрямую к аккумулятору автомобиля.
- Удобная транспортировка — на корпусе предусмотрена жесткая ручка.
- Гарантия 3 года — качество лебедки подтверждено производителем.
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Лебедка Denzel LB-3000 52023 мощностью 3,4 кВт и скоростью намотки троса 1,9 м/мин используется для перемещения грузов в горизонтальной плоскости, а также эвакуации и вытягивания из водоемов и кюветов транспортных средств весом до 3,6 т, например, квадроциклов, легких внедорожников, сельхозтехники. Лебедка устанавливается непосредственно на бампере, раме или кузове, проста в применении и не требует специальной подготовки.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — тормозной механизм не допускает самопроизвольного разматывания троса.
- Крепкое сцепление — зацепной крюк с защитной скобой надежно фиксирует груз без риска его соскальзывания.
- Удобное управление на расстоянии — в комплект поставки входит выносной пульт с кабелем, устойчивым к излому.
- Прочность — стальной трос диаметром 8 мм отличается малым коэффициентом растяжения, а благодаря плотному плетению не рвется под нагрузкой.
- Высокий ресурс — долгий срок службы устройства обеспечивают надежные комплектующие и высокое качество сборки.
- Увеличенная рабочая зона — длина троса 29 м позволяет работать на большом расстоянии.
- Простая подготовка к работе — лебедка подключается к прикуривателю 12 В или напрямую к аккумулятору автомобиля.
- Удобная транспортировка — на корпусе предусмотрена жесткая ручка.
- Гарантия 3 года — качество лебедки подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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