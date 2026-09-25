Подставки под автомобиль регулируемые Matrix 51630, 6 т, h подъема 400-605 мм, 2 шт.
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Характеристики
Описание товара Подставки под автомобиль регулируемые Matrix 51630, 6 т, h подъема 400-605 мм, 2 шт.
Регулируемые подставки под автомобиль Matrix 51630 с несущей способностью 6 тонн удерживают груз на высоте 400-605 мм. Их используют в качестве средства дополнительной фиксации и страховки автомобиля, поднятого на подъемнике или домкрате. Конструкцией предусмотрен зубчатый механизм, надежно удерживающий шток в выдвинутом положении. Подставки пригодятся в гараже или автосервисе во время проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Регулируемая высота подхвата — шток можно зафиксировать на любой высоте в пределах 400-605 мм.
- Широкое основание — подставки не опрокинутся во время работы.
- Вес набора 10 кг — его удобно брать с собой в поездки.
- 2 штуки в комплекте — можно поднять автомобиль с двух сторон.
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Регулируемые подставки под автомобиль Matrix 51630 с несущей способностью 6 тонн удерживают груз на высоте 400-605 мм. Их используют в качестве средства дополнительной фиксации и страховки автомобиля, поднятого на подъемнике или домкрате. Конструкцией предусмотрен зубчатый механизм, надежно удерживающий шток в выдвинутом положении. Подставки пригодятся в гараже или автосервисе во время проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Регулируемая высота подхвата — шток можно зафиксировать на любой высоте в пределах 400-605 мм.
- Широкое основание — подставки не опрокинутся во время работы.
- Вес набора 10 кг — его удобно брать с собой в поездки.
- 2 штуки в комплекте — можно поднять автомобиль с двух сторон.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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