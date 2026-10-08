Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57067, внешняя резьба 1/2", 2 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 743457
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310 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
90
Описание товара Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57067, внешняя резьба 1/2", 2 шт.
Универсальный быстросъемный ниппель Stels 57067, 2 шт. в упаковке, предназначен для перехода с внешней резьбы 1/2 дюйма на рапид типа «папа» для соединения пневматического шланга и компрессора. Используется для работы с пневмоинструментом, будет полезен на строительной площадке, в гараже и автосервисе.
Преимущества
- Износостойкость — ниппель изготовлен из прочной стали.
- Легкая установка — благодаря быстросъемному соединению подключение шланга занимает несколько секунд.
- Удобная комплектация — в набор входит 2 ниппеля.
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Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Универсальный быстросъемный ниппель Stels 57067, 2 шт. в упаковке, предназначен для перехода с внешней резьбы 1/2 дюйма на рапид типа «папа» для соединения пневматического шланга и компрессора. Используется для работы с пневмоинструментом, будет полезен на строительной площадке, в гараже и автосервисе.
Преимущества
- Износостойкость — ниппель изготовлен из прочной стали.
- Легкая установка — благодаря быстросъемному соединению подключение шланга занимает несколько секунд.
- Удобная комплектация — в набор входит 2 ниппеля.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57067, внешняя резьба 1/2", 2 шт. - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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